Депутати пропонують заборонити скаржитися омбудсмену на Президента, Раду і Кабмін

Верховній Раді пропонують заборонити подавати індивідуальні скарги Уповноваженому з прав людини на дії чи бездіяльність Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, а також суддів Конституційного Суду та інших судів.

Як передає Укрінформ, це передбачено законопроєктом №5019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» авторства 16 народних депутатів з різних фракцій та груп, який оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується, зокрема, внести зміни до закону «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» і передбачити, що «дія цього закону не поширюється на діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також суддів Конституційного Суду України та судів інших судів».

Однак, як уточнюється у пояснювальній записці, «виключення діяльності таких органів з-під сфери дії закону не означає, що Уповноважений не зможе впливати на діяльність цих органів шляхом надання експертизи проєктів актів, здійснення публічних заяв та виступів, надання оцінки їх діяльності з точки зору ризиків для дотримання прав людини і основоположних свобод».

Крім цього, передбачається зниження мінімального віку для кандидата на посаду омбудсмена із 40 до 35 років, а також розширюються можливості для висунення кандидата в омбудсмени. Автори законопроєкту пропонують дозволити висувати кандидатів на посаду омбудсмена громадським організаціям.

Також пропонується повернути таємне голосування за призначення Уповноваженого ВР з прав людини.

Як повідомлялося, рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини приймається Верховною Радою відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.