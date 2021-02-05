Зеленський записав звернення російською мовою

Президент Володимир Зеленський опублікував новий влог, який записав російською мовою.

Відео опубліковане на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Сьогоднішній влог я навмисно записав російською. Одразу ж перепрошую в тих, кого це обурить. Просто мені дуже хочеться, щоб мене чітко почула саме та частина людей, яка, з огляду на різні обставини, ставиться до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо «по телику й російською», то це неодмінно правда", - зазначив Зеленський.

У влозі Президент, зокрема, спростовує фейки щодо нібито заборони книг Михайла Булгакова в Україні та Бориса Акуніна.

Як повідомляв Укрінформ, в соцмережах та деяких ЗМІ стала поширюватися інформація про перевищення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України повноважень щодо видачі дозволів на ввезення книжкової продукції з РФ. Водночас у Держтелекомрадіо заявили, що діють згідно із законодавством, відповідно до якого передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора.

Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ. Загалом у 2020 році Держкомтелерадіо дозволив ввезення в Україну 2 962 найменувань російської видавничої продукції, у 2019 році - 4,3 тис., у 2018 році – майже 14,5 тис.