Рада відправила на доопрацювання законопроєкт щодо повноважень керівництва ДБР
Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 249 народних депутатів.
Для ухвалення законопроєкту №3489 в другому читанні та в цілому забракло голосів депутатів.
"Цілями та завданнями проєкту закону є законодавче закріплення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань за директором Державного бюро розслідувань та директорами територіальних управлінь Державного бюро розслідувань", - йдеться у пояснювальній записці.
Так, законопроєкт розроблено з метою визначення директора Державного бюро розслідувань та директорів територіальних управлінь ДБР особами, які здійснюють повноваження керівника державної служби в Держбюро розслідувань. З 05.05.2020 посада Директора Державного бюро розслідувань включена до переліку, що підлягає заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні й скоротила строки внесення поправок до законопроєкту щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.