Рада відправила на доопрацювання законопроєкт щодо повноважень керівництва ДБР

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт "Про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу".

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 249 народних депутатів.

Для ухвалення законопроєкту №3489 в другому читанні та в цілому забракло голосів депутатів.

"Цілями та завданнями проєкту закону є законодавче закріплення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань за директором Державного бюро розслідувань та директорами територіальних управлінь Державного бюро розслідувань", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроєкт розроблено з метою визначення директора Державного бюро розслідувань та директорів територіальних управлінь ДБР особами, які здійснюють повноваження керівника державної служби в Держбюро розслідувань. З 05.05.2020 посада Директора Державного бюро розслідувань включена до переліку, що підлягає заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні й скоротила строки внесення поправок до законопроєкту щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.