Уряд призначив держсекретаря Мінагрополітики та заступника міністра реінтеграції
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.
"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення Шаповалова В'ячеслава Володимировича - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; призначення Авраменко Катерини Валентинівни - державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України", - йдеться у повідомленні.
Також, за повідомленням Мокана, уряд погодив призначення Вадима Двойноса виконувачем обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак".
Крім того, Мокан повідомив, що Кабмін погодив: призначення заступницею голови Волинської обласної державної адміністрації Людмили Тимошук; призначення заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослава Білецького; призначення заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації Жанни Шерстюк.
Як повідомлялося, Катерина Авраменко раніше була головним спеціалістом експертної групи з питань взаємодії з регіонами Директорату територіального та місцевого розвитку у Секретаріаті Кабміну.