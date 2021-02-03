Уряд призначив держсекретаря Мінагрополітики та заступника міністра реінтеграції

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України В'ячеслава Шаповалова і держсекретарем Міністерства аграрної політики та продовольства Катерину Авраменко.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуц і .

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення Шаповалова В'ячеслава Володимировича - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; призначення Авраменко Катерини Валентинівни - державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України", - йдеться у повідомленні.

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Також, за повідомленням Мокана, уряд погодив призначення Вадима Двойноса виконувачем обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Крім того, Мокан повідомив, що Кабмін погодив: призначення заступницею голови Волинської обласної державної адміністрації Людмили Тимошук; призначення заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослава Білецького; призначення заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації Жанни Шерстюк.

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Як повідомлялося, Катерина Авраменко раніше була головним спеціалістом експертної групи з питань взаємодії з регіонами Директорату територіального та місцевого розвитку у Секретаріаті Кабміну.