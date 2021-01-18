Уряд звільнив голову Держлісагентства

Кабінет Міністрів звільнив Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів та поклав виконання обов'язків керівника цього органу на Юрія Болоховця.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у Фейсбуці за результатами позачергового засідання Кабміну в понеділок, 18 січня, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузьовича Василя Степановича - з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін). Про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник голови Держлісагентства)», - написав Мокан.

Також, за його словами, уряд погодив призначення: Володимира Орлова першим заступником голови Дніпропетровської ОДА, Максима Беспальчука - заступником голови Дніпропетровської ОДА, Ольги Горб - заступником голови Дніпропетровської ОДА, Олександра Федька - заступником голови Житомирської ОДА.

Крім того, погоджено призначення Володимира Важинського заступником голови Тернопільської ОДА, Володимира Білика - заступником голови Хмельницької ОДА, а Володимира Юр'єва - заступником голови Хмельницької ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, Василя Кузьовича призначили головою Державного агентства лісових ресурсів у липні 2020 року.