Україна за площею FSC-сертифікованих лісів посідає 5 місце у Європі

В Україні сертифіковано понад 4 млн га лісів і за Міжнародною системою добровільної лісової сертифікації FSC посідає 5 місце в Європі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

Голова Державного агентства лісових ресурсів Василь Кузьович відзначив, що лісова сертифікація в останні роки отримала значний розвиток в Україні.

"Станом на грудень 2020 року в Україні сертифіковано 4,46 мільйона гектар лісів, зокрема, видано 131 сертифікат FM/CoC, 364 сертифікатів CoC. Майже всі з FSC-сертифікованих лісів держави знаходяться у підпорядкуванні Держлісагентства", - зазначив керівник відомства.

Міжнародна система добровільної лісової сертифікації FSC існує 25 років. Зараз за системою FSC ліси сертифіковано у 82 країнах світу. Загалом, в усіх країнах світу, на кінець лютого 2020 року за системою FSC сертифіковано 204 млн га лісу. Україна за площею FSC-сертифікованих лісів посідає 5-те місце в Європі після Швеції, Білорусі, Польщі та Туреччини.

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Загальна площа лісових ділянок України становить 10,4 млн га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю майже 9,6 млн га. Держлісагентству підпорядковано 7,6 млн га лісів, що становить 73% всього лісового фонду України. Згідно з офіційними статистичними даними лісистість України складає 15,9% від загальної площі території держави.