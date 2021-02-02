Депутати хочуть на комітеті Ради залагодити конфлікт між Тараном і Хомчаком

Міністра оборони Андрія Тарана та головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака запросять на засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки для з’ясування обставин конфлікту між ними.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у програмі «Свобода слова» на ICTV повідомила та народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

За її словами, керівництво оборонного відомства та Генштабу найближчим часом буде запрошене на засідання профільного парламентського комітету.

«Ми запросимо на комітет і керівництво Міністерства оборони, і пана Хомчака. І обговоримо це питання, знову станемо платформою, де ми зможемо залагодити цей конфлікт», - пообіцяла депутат.

Своєю чергою радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: «Офіс Президента багато робить, щоб примирити цей конфлікт, принаймні прибрати його з публічної сфери, тому що попри невизначеність законодавства (щодо розподілу функцій керівництва Міноборони та Генштабу – ред.) генерали, які подають в суд на міністра оборони у країні, в якій особливий період і війна – це нонсенс абсолютний».

Як повідомлялося, ексміністр оборони Анатолій Гриценко у Фейсбуку повідомив про те, що командувач Медичних сил ЗСУ, командувач Повітряних сил ЗСУ, начальник Генерального штабу та головнокомандувач ЗСУ подали позови проти міністра оборони Андрія Тарана.