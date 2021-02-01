Разумков: Ролик, присвячений відкриттю V сесії, робили не за бюджетні гроші

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що на ролик, присвячений відкриттю 5 сесії парламенту, з держбюджету не було витрачено жодної копійки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.

«Жодної копійки бюджетних коштів не було використано. У мене достатньо фахова команда, яка часом працює цілодобово. Ви побачили результат її роботи. Витрачати на це кошти з бюджету точно не варто», - зазначив Разумков.

На запитання журналістів, чи варто сприймати ролик як можливість появи нової партії на чолі з ним, Разумков зауважив: «Давайте не займатися конспірологією».

1 лютого у Фейсбуці спікера парламенту Дмитра Разумкова з’явився ролик, присвячений початку п’ятої сесії ВР дев'ятого скликання. В ньому показано, як керівник парламенту їде на роботу. Лунає фраза: «Добрий день, починаємо працювати».