Кількість прийнятих Радою законів різко впала - КВУ

Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи Верховної Ради під час останньої сесії.

Як передає Укрінформ, про це ідеться на сторінці КВУ в Фейсбуці.

«Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи Верховної Ради під час останньої сесії. Зокрема, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину, проведених засідань – на третину, кількість проведених голосувань знизилась втричі», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що всього під час 4-ої сесії ВР (вересень 2020 – січень 2021 років) народні депутати мали 28 робочих днів, під час яких працювали в сесійному форматі.

У КВУ зауважують, що це на третину менше, ніж на попередній 3-ій сесії ВР (лютий-липень 2020 р.), коли депутати працювали 39 днів.

Окрім того, зазначається, що це також менше, ніж на 2-ій сесії ВР, що тривала упродовж вересня 2019 року – січня 2020 року, під час якої депутати мали 36 робочих днів.

«Також різко впала кількість прийнятих законів. Упродовж 4 сесії було прийнято 110 законів. Це майже вдвічі менше, ніж на попередніх сесіях. Так, на 3 сесії було ухвалено 181 закон, на 2 сесії – 215 законів», - ідеться в повідомленні.

Водночас повідомляється про зменшення кількості зареєстрованих законопроєктів. Зокрема, під час 4 сесії було зареєстровано 934 проєкти законів, 3 сесії – 1416, 2 сесії – 1003.

Також у КВУ повідомляють, що втричі знизилась й загальна кількість проведених голосувань. Зокрема, всього під час 4 сесії в парламенті відбулося 1073 голосування, під час 3 сесії – 2981, 2 сесії – 1814.

«Різке падіння показників роботи парламенту можна пояснити двома причинами. По-перше, складається враження, що в останні п’ять місяців парламент фактично випав із структури влади. Через це фактично в ручному режимі приймалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом Президента, в ручному управлінні приймались рішення щодо боротьби з коронавірусом», - прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.

По-друге, за його словами, на роботу парламенту негативно вплинула ситуація із коронавірусом серед народних депутатів.

«Однак замість того, щоб наздогнати втрачений темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише 4 сесійні дні. Це з урахуванням того, що парламент і так майже не працював у жовтні і лише частково працював у листопаді», - додав Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. П'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого.