Зеленський підписав указ про держохорону ДБР

Президент Володимир Зеленський підписав указ про держохорону Державного бюро розслідувань.

Текст документа оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Державного бюро розслідувань та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві", - йдеться в указі.

Здійснення державної охорони будинку ДБР та прилеглих територій доручено Управлінню державної охорони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.