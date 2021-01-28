Разумков відкрив Раду, в залі 268 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, у сесійній залі зареєструвалися 268 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 28 січня, планує розглянути у другому читанні законопроєкти №3087-д «Про Бюро економічної безпеки України», №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів», а також низку земельних питань і законопроєкт №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Крім того, Рада у повторному другому читанні розгляне законопроєкт №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету».

На початку роботи депутати мають намір заслухати інформацію Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг стосовно захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.

Крім того, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкти №4613 «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання», №4533 «Про Конституційну процедуру», №4530 та 4530-1 «Про парламентську службу», №3196-д «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України», №3822 «про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та законопроєкти №№ 3009а, 3009 а-1, 3009 а-2 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури».

Також у порядку денному є проєкти постанов №4500 «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19» та №4650 «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін», №4243 «про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності», законопроєкти, які стосуються питань екології, третейського судочинства, економіки.