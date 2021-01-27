Українська влада має діяти значно активніше на американському напрямку – Климпуш-Цинцадзе

Українська влада має діяти значно активніше, щоб скористатися вікном можливостей після обрання президентом США Джо Байдена.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму “ Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства”.

“Українська влада і Україна назагал мають бути в тисячу разів активнішими, оскільки безліч інших глобальних і внутрішніх питань не дозволять адміністрації США серйозно зосередитися саме на Україні», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що, на її думку, адміністрація Байдена у відносинах з українською владою може використати той самий інструмент відвертого діалогу, який США застосовували до попередньої української влади у 2014-2019 роках, коли вони вказували на такі проблеми, як непотизм, згортання реформ, відсутність верховенства права.

«Безумовно, підтримка України має зберігатися, але з чітко визначеними умовами: економічна підтримка в разі виконання реформ самою Україною», - вважає голова комітету.

Серед основних пріоритетів співпраці з США вона назвала спільне протистояння російській агресії проти України, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, приєднання до Ініціативи трьох морів і економічну співпрацю двох країн на основі реформ і боротьби з корупцією в Україні.

Київський Безпековий Форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

Київський Безпековий Форум розпочав нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України, боротьби з агресією Росії, національної, регіональної і глобальної безпеки та міжнародних відносин.

Першою стала дискусія про пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.