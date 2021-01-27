Єрмак узяв участь в онлайн-зустрічі радників «нормандської четвірки» – ОП

Єрмак узяв участь в онлайн-зустрічі радників «нормандської четвірки» – ОП

Укрінформ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав «нормандської четвірки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

«Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав «нормандської четвірки», що відбулася у форматі відеоконференції», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі «сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі».

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Також повідомляється, що сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

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