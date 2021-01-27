США активніше підтримуватимуть Україну, але й вимагатимуть реформ – Гербст

Адміністрація президента США Джозефа Байдена активніше за попередні адміністрації підтримуватиме Україну, але й більше наполягатиме на проведенні реформ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор Центру Євразії Атлантичної ради, експосол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст під час організованої Київським безпековим форумом онлайн-дискусії "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства".

"Думаю за президента Байдена політика США щодо України буде серйозно зосереджена на реформах, і це – дуже добре", - заявив він.

Дипломат зазначив, що Байден "надзвичайно добре розуміється на Україні як для людини, що є президентом іншої країни".

"Він був ключової фігурою, що формувала зовнішню політику щодо України, коли був віцепрезидентом. Він упроваджував усі жорсткі рішення щодо Москви. Навіть ті, які Обама не хотів втілювати. Наприклад, не думаю, що видам таємницю – він відстоював позицію надання комплексів Javelin Україні, коли був віцепрезидентом, але його бос не хотів цього. Тому думаю, що ми побачимо активнішу політику підтримки, ніж це було за Обами", - заявив Гербст.

Водночас він наголосив, що, на переконання Байдена, "для того, щоб Україна була сильною – а саме така Україна відповідає інтересам США – у ній мають відбутися реформи".

"Критикуючи Трампа за Україну, треба звертати увагу передусім на дві речі. По-перше, це його надмірна політизація українського питання. А друге – йому було абсолютно байдуже до реформ в Україні. Політика його адміністрації вимагала реформ від України, але проблема була в тому, що ця політика не спиралася на волю президента. Наразі ситуація інша", - зазначив американський дипломат.