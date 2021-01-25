МЗС через пів року підіб'є перші підсумки впровадження КРІ для посольств

Міністерство закордонних справ через шість місяців підіб'є перші підсумки впровадження ключових показників ефективності (КРІ) для посольств з метою оцінки діяльності на економічному напрямі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік.

"Система КРІ (ключових показників ефективності) вже запроваджена. Перший зріз ми будемо дивитися влітку – в червні-липні, тобто через шість місяців. Шляхом впровадження КРІ ми хочемо дати чіткі критерії оцінки роботи закордонних дипломатичних установ у просуванні економічних інтересів України. Вони базуватимуться на конкретних заходах посольств чи генконсульств з метою сприяння українському експорту, відкриття нових ринків, залучення іноземних інвестицій, популяризації туристичного потенціалу України", - сказав Сенік.

За його словами, наразі МЗС консультує дипломатів, які працюють за кордоном, як виконувати КРІ.

"Очевидно, що неможливо застосувати одну систему для всіх країн. Але наші КРІ дозволяють кожному посольству робити акцент на тому, що краще працює в країні акредитації. Наразі оцінкою займається Департамент економічної дипломатії МЗС. Але ми хочемо запровадити повну автоматизацію цього процесу і вже думаємо над відповідним програмним продуктом", - зазначив заступник міністра.

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Сеник запевнив, що в МЗС хочуть зробити цю систему зрозумілою, зручною і дійсно ефективною.

"Тож через шість місяців ми хочемо не тільки оцінити роботу наших закордонних дипломатичних установ за новими критеріями, а також хочемо почути від них, що може бути вдосконалено", - зауважив Сенік.

Він додав, що процес досягнення результату може тривати й довше, але за півроку принаймні можна зробити перші кроки, щоб показати, що посольство працює на економічному напрямку.