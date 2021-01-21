Україна працює над організацією зустрічі Зеленського й Байдена – Єльченко

Українська сторона працює над реалізацією запрошення Джо Байдена відвідати Київ, а також над можливим візитом Володимира Зеленського до США.

Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією», - зазначив дипломат у відповідь на запитання про можливий візит президента США Байдена до України.

Єльченко зауважив, що спочатку має відбутися телефонний контакт президентів. «Над цим ми зараз працюємо, я думаю, що це буде досить швидко»,- уточнив він.

За словами посла, для дипломатичних контактів та розвитку подальших двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв’язки. «Зрозуміло, що візит для цього - найкраща нагода, і не треба забувати про можливий приїзд президента Зеленського сюди (до Сполучених Штатів – ред.)», - підкреслив посол.

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У цьому зв’язку він зауважив, що нова американська адміністрація, враховуючи обізнаність в українському питанні багатьох політиків, у тому числі особисто Байдена, зосередиться на конкретних питаннях. «Це, в першу чергу, боротьба з корупцією, оскільки пора вже від слів переходити до справ. І в другу – це реформа судової системи», - вказав Єльченко.

Водночас він запевнив, що американсько-українські контакти продовжуються попри пандемію.

«За цей рік і ми, й інші країни навчилися працювати дистанційно. Наприклад, ближчими днями у нас відбудеться в такому віртуальному режимі засідання спільної українсько-американської групи з питань роззброєння і безпеки», - повідомив Єльченко.

Крім того, він розповів про підготовку засідань спільної стратегічної групи та групи з питань зовнішньої політики. Дипломат зауважив, що коли в новій адміністрації США відбудуться призначення посадовців, в тому числі на українському напрямі, розпочнеться більш предметна робота.

Єльченко також повідомив, що в умовах пандемії не відбулося більше двох десятків запланованих візитів, у тому числі через захворювання високопоставлених учасників делегацій. «Я думаю, що це все протягом цього року відбудеться»,- підсумував український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, в середу набула офіційних повноважень адміністрація 46-го президента США Джо Байдена.