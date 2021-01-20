Зеленський увів президента Академії наук до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.

Відповідний указ №22/2021 від 20 січня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича — президента Національної академії наук України", - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, академіка Анатолія Загороднього 7 жовтня 2020 року було обрано президентом Національної академії наук України.