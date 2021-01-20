Кабмін пропонує Президенту затвердити Стратегію воєнної безпеки України

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу Президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про Стратегію воєнної безпеки України».

Відповідне рішення члени уряду ухвалили на засіданні 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стратегією воєнної безпеки України визначаються шляхи досягнення цілей і реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва, зокрема, стосовно безпекового середовища в контексті воєнної безпеки; цілі, пріоритети, завдання та шляхи реалізації державної політики у сфері оборони; соціально-політичні, економічні та інші умови реалізації державної політики у сфері оборони, воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження; ресурсне забезпечення потреб оборони; перспективна модель організації оборони, Збройних сил України та інших складових сил оборони в частині визначених завдань з оборони держави, стратегії та критеріїв досягнення спільних оборонних спроможностей; імовірні сценарії застосування сил безпеки і сил оборони для виконання завдань з оборони держави з розподілом відповідальності складових сектору безпеки і оборони за організацію оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності; управління ризиками у сфері воєнної безпеки», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту указу.

Зазначається, що реалізація указу не потребує додаткового фінансування з держбюджету. Документ на етапі підготовки був погоджений з усіма міністерствами та відомствами.

Читайте також: Зеленський увів у дію два рішення РНБО

Як повідомлялось, 24 грудня 2020 року Міністерство оборони внесло проєкт Стратегії воєнної безпеки України на розгляд Кабміну з подальшим поданням до Ради нацбезпеки і оборони. У разі схвального рішення РНБОУ Стратегію воєнної безпеки введе в дію Президент своїм указом.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, Стратегія воєнної безпеки покликана замінити Воєнну доктрину України. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише ЗСУ, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства.