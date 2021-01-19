Уряд створює онлайн-майданчик для співпраці влади та громадянського суспільства

Уряд працює над створенням онлайн-майданчика, де органи державної влади могли б успішно співпрацювати у різноманітних проєктах з організаціями громадянського суспільства.

Про це йдеться у блозі державного секретаря Кабінету Міністрів України Олександра Яреми, оприлюдненому на сайті Укрінформу.

«Зараз триває важливий етап – ми створюємо онлайн-майданчик для такої роботи. Це буде єдиний портал, де органи державної влади публікуватимуть оголошення про проведення конкурсів проєктів організацій громадянського суспільства для надання переможцям фінансової підтримки. Отже, ми маємо запустити на повну систему прозорих конкурсів, аби організації громадянського суспільства чесно конкурували, мали можливість фахової реалізації у своїх секторах. Це зробить сильнішими організації громадянського суспільства, стане стимулом для розвитку суспільно корисних ініціатив», - зазначив Ярема.

За його словами, громадський сектор має перевагу: більшу обізнаність про потреби певних груп громадян, мобільність у вирішенні прикладних завдань. Якщо подивитися, приміром, на розвинуті країни (наприклад, Бельгію, Францію, Нідерланди чи Канаду), то в них неприбуткові організації роблять набагато більший внесок у ВВП, ніж українські. Вони забезпечують зайнятість у секторі, розвивають соціальне підприємництво, допомагають вразливим категоріям громадян.

«Тому серед наших стратегічних завдань – збільшити участь громадських організацій у наданні суспільно корисних послуг в Україні», - підкреслив держсекретар КМУ.

Він нагадав про те, що влітку 2020 року уряд та представники громадського сектору розпочали спільну роботу над документом, що визначатиме пріоритети державної підтримки розвитку громадянського суспільства на наступні роки. Йдеться про проєкт нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки.

«Представників органів виконавчої влади не мають примушувати до співпраці з громадянським суспільством, вони самі повинні усвідомити переваги такої співпраці. Водночас і громадські активісти часом відсторонено сприймають представників органів влади. Тож треба шукати спільну мову. Недостатньо просто розробити рішення – важлива співпраця, щоб громадяни, організації громадянського суспільства бачили, що саме їхні слова, їхні думки є в цьому рішенні. Тоді кожен буде зацікавлений у його реалізації, бо воно стає особистим, з'являється бажання довести його до логічного завершення», - підкреслив держсекретар Кабінету Міністрів.

На жаль, додав Ярема, у суспільстві низький рівень довіри, як міжособистісної, так і до більшості суспільних інститутів, органів влади. Тому треба послідовно та наполегливо шукати точки дотику.

«Трансформація стилів поведінки потребує часу. Проте я лишаюся оптимістом – в Україні з'являється все більше людей, які вірять в майбутнє країни та докладають для цього усіх зусиль. Важливо, щоб тренд України як країни волонтерів та активних громадян зберігався і надалі. Отже, будуймо партнерства та рухаймося вперед», - зазначив він.