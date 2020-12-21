У Києві презентували онлайн-посібник для правозахисників

У Києві презентували освітній методичний онлайн-посібник для правозахисників.

Онлайн-посібник «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» представили в Укрінформі його учасники.

«Посилення переслідувань правозахисників, збільшення нападів та загроз, з якими вони зіштовхуються, викликає тривогу. І саме ця тривога стала причиною розуміння потреби у солідарності з правозахисним рухом з боку суспільства і насамперед молоді. Так з’явилася ідея достукатися до молоді, донести ідею – хто такі правозахисники, чим вони займаються, чому вони корисні для кожного з нас і донести розуміння того, що виявляючи солідарність з правозахисниками, ми посилюємо їхній вплив на негативні прояви держави щодо гарантій прав людини», - зазначив експерт програми «Розуміємо права людини», співавтор посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» Олександр Войтенко.

Посібник складається з трьох частин: хто такі правозахисники і чим вони займаються, міжнародні інструменти захисту правозахисників та онлайн-інструменти, які дозволяють провести заняття у форматі вебінарів.

Експерт Центру громадянської просвіти «Альменда», співавтор посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» Олег Охредько розповів, що через те, що сьогодні багато активностей перенесено в онлайн, і було вирішено створити саме онлайн-посібник.

«Коронавірус швидко увірвався в наше життя і перемістив усе у віртуальний світ. І тому, коли ми створювали цей посібник, розуміли, що більша частина матеріалів буде використовуватися в цьому віртуальному світі. Ми не намагалися охопити всі можливі інструменти, а лише найбільш популярні і запропонували практичні кроки, як їх використати. Як використати можливості Zoom, об'єднувати в групи, демонструвати екран, використати Mentimeter для опитування і зворотнього результату тощо», - зазначив Охредько.

Керівник стратегічного напрямку із захисту правозахисників та громадських активістів Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна зазначила, що в Україні правозахисниками частіше стають люди не з юридичною освітою, а за покликом, і їх треба навчати.

«Будь-яка освітня діяльність для активістів і правозахисників є однозначно потрібною. Це перевірено роками нашої роботи з ними. В Україні, на відміну від країн сталої демократії, правозахисниками й активістами стають не люди з юридичною освітою, а люди, які прийшли в правозахист від потреби. Але більшість із них, не маючи правової освіти, не мають базових знань – як подати заяву в поліцію, оскаржити дії слідчого, написати заяву слідчому судді, оскаржити дії поліції і звернутися до прокуратури», - наголосила Янкіна.

За її словами, у 2020 році зафіксовано 94 випадки нападів на активістів, дискредитаційних кампаній, пошкодження майна тощо. Найбільше потерпають антикорупційні та екологічні активісти, ті, які борються з чорними забудовниками та ЛГБТ-активісти. Міста-лідери щодо утисків активістів – Київ та Одеса.

Тим часом менеджер проєктів на підтримку та захист громадянського суспільства Української Гельсінської спілки з прав людини Ольга Решетилова вважає освітні курси особливо потрібними для активістів у регіонах, а тим більше за умов карантинних обмежень.

«У Києві легше, де є доступ до органів влади, міжнародних організацій. Людям, які проявляють свою громадянську позицію в регіонах, набагато важче в цьому сенсі. Організації в регіонах мають багато енергії, але не мають комунікаційної стратегії, щоб донести широкому загалу й ЗМІ так, щоб їх почули. А в умовах пандемії ми змушені згорнути чимало своїх публічних активностей, довелося вчитися переходити в онлайн і дуже не вистачало таких посібників, які б розповіли покроково, що і як ми могли б зробити», - зазначила Решетилова.

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Автори проєкту зазначають, що їхній посібник розроблено для проведення онлайн-семінарів щодо посилення солідарності на національному рівні в сфері підтримки та захисту правозахисників та активістів. Основою посібника є особисті історії правозахисників із Криму, Донецької та Луганської областей, які вимушені були залишити домівки через свою активну діяльність.

Видання посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» і проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Фундації домів прав людини.