Води в рот набрали: 100 депутатів не промовили в Раді ні слова

Упродовж 2020 року 100 народних депутатів не виступили у Верховній Раді жодного разу ані з місця, ані з парламентської трибуни.

Як передає Укрінформ, відповідні результати аналізу статистики виступів народних депутатів оприлюднив Комітет виборців на своїй сторінці у Фейсбуці.

За даними організації, найбільше депутатів, які жодного разу не виступали у парламенті, у фракції «Слузі Народу» - 73 особи або кожен четвертий депутат.

Серед депутатів монобільшості, які не сказали ані слова у сесійній залі впродовж 2020 року, – Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки для оплати комунальних тарифів), Юрій Корявченков (актор 95 кварталу, відомий як Юзік), Володимир Тимофійчук, Святослав Юраш.

Жодного разу не виступали і 12 депутатів з фракції «Опозиційна платформа За життя». Зокрема, Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович.

Також не виступали ще 6 позафракційних депутатів: зокрема, Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко. Ще 4 депутати є членами групи «За майбутнє», 3 – групи «Довіра», 2 - фракції ВО «Батьківщина».

У фракціях «Європейська солідарність» та «Голос» немає депутатів, які б не виступали у парламенті впродовж року.

Загалом упродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.

Як повідомлялось, згідно з календарним планом, перше засідання парламенту в 2021 році відбудеться 26 січня. Четверта сесія ВРУ завершить свою роботу 29 січня.