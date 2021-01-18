ДПСУ прокоментувала білоруське «запрошення» ФСБшників на кордон з Україною

Державна прикордонна служба України вивчає інформацію деяких ЗМІ щодо створення розвідувальних пунктів ФСБ РФ на кордоні з Україною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Білоруси запропонували ФСБ РФ створити розвідувальні пункти на кордоні з Україною, повідомляють деякі ЗМІ. Інформація досить цікава, і вона нами врахована в оперативній діяльності. Ми її обов'язково детальніше вивчимо. Якщо говорити про лінію державного кордону, то на цей час ми не фіксуємо будь-якого загострення. Такі розвідпункти можуть перебувати далі вглиб території Білорусі», - сказав Демченко.

«На додачу до врахування цієї інформації на цей час контроль над кордоном з Білоруссю посилений. Це триває вже довго, з огляду на політичну ситуацію в цій країні, й на тлі тих заяв, якими Білорусь намагається закидати Україні контрабанду зброї, що не підтверджується, а також з урахуванням співробітництва Білорусі з РФ», - зауважив Демченко.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що влада Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пункти на кордоні з Україною. На них буде розміщуватися російська розвідувальна техніка і російські військовослужбовці.