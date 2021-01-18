Жертвами були не лише політики: у Bellingcat анонсували публікацію про отруєння за участю ФСБ

Учасник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв анонсував публікацію матеріалу про співробітників ФСБ, які займалися усуненням небажаних для російської влади громадян.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у спецстрімі «Ехо Москви» «В очікуванні Навального» (1:01:30-1:16:00).

Грозєв назвав майбутню публікацію, яка має бути оприлюднена у найближчі дві доби, "бомбою", натякнувши, що жертвами отруєнь були не лише політики.

Як відомо, наприкінці грудня минулого року Христо Грозєв і Bellingcat за участю певних ЗМІ опублікували розслідування, що базувалося на даних про авіаперельоти і свідченнях свідків, згідно з яким в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального брали участь декілька співробітників ФСБ Росії. У Кремлі це заперечують.

Пізніше Грозєв заявив, що відповідно до отриманих ним даних, група співробітників ФСБ, яка упродовж тривалого часу стежила за Навальним, нанесла бойову отруйну речовину на його одяг, а потім спробувала приховати сліди, ймовірно, брала участь в інших злочинах. За словами журналіста, ті ж співробітники ФСБ літали разом до Грозного і Владикавказа. Згодом Грозєв виклав повну інформацію про їхні перельоти територією Росії.

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Крім того, у Bellingcat оголосили, що перевіряють співробітників ФСБ на причетність до інших відомих ймовірних отруєнь російських опозиціонерів, зокрема Володимира Кара-Мурзи і Петра Верзілова.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Зараз Навальний перебуває у відділенні поліції в Хімках під Москвою, допуск адвоката до нього заборонений.