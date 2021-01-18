На Банковій запевняють, що не затягуватимуть з агреманом на посла США

Кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла Сполучених Штатів Америки наразі відкликано із американського Сенату.

Україна чекатиме на нове повідомлення щодо такої кандидатури й не затягуватиме з агреманом, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні кандидатура Кіта Дейтона відкликана з Сенату як кандидатура на затвердження послом США в Україні. Залишався останній етап голосування в Сенаті. Тобто, цієї кандидатури наразі немає. Новий склад Сенату, а ви знаєте, що він оновився після виборів, починає працювати 20 січня. Я б не хотів зараз спекулювати, чи це буде нова кандидатура, чи інша. Це абсолютно й повністю питання США», - розповів він.

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Жовква пояснив, що якщо буде нова кандидатура на посаду посла, то вона має пройти певні етапи затвердження: слухання у відповідних комітетах у закордонних справах, голосування там, і вже потім винесення на голосування в Сенат.

«Ми знаємо, що Америка дотримується цих принципів, тож ці процедури будуть пройдені. Україна очікуватиме, коли про таку кандидатуру повідомлять нам. Ми не будемо затягувати з агреманом і будемо раді якомога швидше прийняти нового посла США в Україні», - запевнив заступник керівника ОП.