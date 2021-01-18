Політичні контакти між Україною та Білоруссю відсутні на будь-якому рівні - Жовква

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua

«Я б такі терміни не вживав (що Білорусь перетворилася з дружньої для нас країни на ворожу -. ред.). Заяви (Лукашенка. – ред.) ми, безумовно, бачимо, фіксуємо. Ви бачили і реакцію МЗС, наприклад, на останню заяву Лукашенка. Тому, ні, я б так не сказав», - зазначив Жовква.

Він констатував, що на даний момент політичні контакти між нашими державами відсутні на будь-якому рівні, починаючи від президентського й закінчуючи міністрами закордонних справ тощо. «І це нормальна реакція на те, що відбувалося в Білорусі, і ті заяви, які лунають з боку їхнього керівництва на адресу України та керівництва України», - зауважив заступник керівника ОП.

Жовква акцентував, що Україна чітко тримається позиції ЄС, якщо йдеться про засудження подій, які відбулися в Білорусі, і послідовно приєднується до відповідних заяв ЄС і пакетів санкцій. Водночас він зауважив, що у відносинах між обома країнами є й інший аспект — економічний, бо «це дві традиційно переплетені економіки, які мають працювати».

«Тому я б не вживав таких гучних термінів. Але Україна, без сумніву, уважно стежитиме за тим, що далі відбуватиметься в Білорусі, не залишить без уваги жодної особливо образливої заяви на адресу України та керівництва України, і буде відповідним чином коригувати свої дії», - запевнив заступник керівника ОП.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на недоречність менторського тону з боку Олександра Лукашенка у висловлюваннях про Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, раніше Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що "не тримає зла" на "молоду людину і молодого президента" Зеленського, і назвав його "людиною, здатною до навчання".