Білорусь втратила майже 100 позицій у рейтингу безпечних країн

Білорусь втратила майже 100 позицій у рейтингу безпечних країн

Укрінформ
Республіка Білорусь втратила 98 позицій у рейтингу безпечних країн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті ресурсу Numbeo.

На початку 2020 року Білорусь займала 16-ту сходинку з 129 країн у рейтингу та перебувала між Хорватією та Данією. На початок 2021 року республіка опустилися на 114-ту сходинку серед 135 країн та знаходиться тепер між Домініканською Республікою та Кенією.

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Лідирує в рейтингу Катар, на останньому місці знаходиться Венесуела.

Україна в цьому рейтингу займає 83-тю сходинку.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенко

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