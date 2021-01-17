Незважаючи на морози, мешканці Білорусі вийшли на «протестні прогулянки»

У Мінську та інших містах Білорусі в неділю, незважаючи на сильний мороз, проходять окремі акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TUT.by.

Зазначається, що незважаючи на морози, білоруси не припиняють свої активності ні на один день. Нинішня неділя - не виняток. З ранку на прогулянку вийшли Тракторозаводське селище, велозавод «Шарики» і Боровляни. За прапор з Погонею затриманий інвестор і бізнес-ангел (засновник компанії Angels BAND Belarus, - ред.) Валерій Остринський.

Вже рано вранці вийшли, зокрема, жителі мікрорайону Схід, житлового комплексу Магістр.

Жителі деяких мікрорайонів білоруської столиці, наприклад Брилевичей та Уруччя, проводять акції, не виходячи на вулицю. Так, мешканці одного будинку в Брилевичах вийшли на балкони з біло-червоно-білими прапорами і прочитали вірш Янки Купали.

Як повідомляють ЗМІ, протестувальники виходять і в інших містах Білорусі, зокрема у Бресті, Борисові, Боровлянах, Річиці. До полудня повідомлялося про 30 акцій, які проходять по всій країні.

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Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенко.

Фото: TUT.by