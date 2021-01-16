У Білорусі журналіста Александрова заарештували на два місяці

Відносно білоруського журналіста Андрія Александрова обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Зазначається, що Александрова було затримано 12 січня як підозрюваного у справі, порушеній за ст. 342 КК (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них).

Затримано також була його дівчину Ірину Злобіну. Інформації про неї поки немає.

Із заявами з приводу затримання Александрова і безперервного переслідування білоруських незалежних ЗМІ 15 січня виступили посольства США у Білорусі та Європейська федерація журналістів (EFJ).

Як повідомлялося, 14 січня в офісі БелаПАН, де Александров у 2014-2018 роках працював заступником директора, пройшов обшук. Вилучено частину техніки та носіїв інформації. У постанові на обшук також фігурувала ст. 293 КК (масові заворушення).

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У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимність Лукашенка.

Фото: TUT.BY