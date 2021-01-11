Білоруські силовики повідомили про 40 затриманих на протестах у Мінську

В ході акцій протесту у вихідні та святкові дні 7-10 січня у столиці Білорусі Мінську затримані 40 осіб.

Про це повідомила агентству Інтерфакс-Захід офіційний представник МВС Ольга Чемоданова, передає Укрінформ.

"В основному громадяни з незареєстрованою символікою здійснювали короткострокові "марші" по дворових територіях, не забуваючи при цьому фотографуватися і викладати фото в мережі з коментарями про участь у масових акціях. Всього за порушення законодавства про масові заходи у столиці були затримані 40 осіб - з 7 по 10 січня", - поінформувала Чемоданова.

Вона додала, що акції проводилися в різних місцях Мінська: люди збиралися розрізненими групами, шикувалися ланцюжками, влаштовували поодинокі пікети.

В цілому обстановка в країні в минулі святкові дні, за оцінками МВС, була досить спокійною і контрольованою. Надзвичайних ситуацій і подій, в тому числі в місцях святкових гулянь, не зареєстровано.

"Співробітники міліції і військовослужбовці внутрішніх військ МВС забезпечили максимальне реагування на всі повідомлення громадян про злочини та події, а також вжили необхідних заходів щодо забезпечення громадської безпеки в місцях проведення нечисленних і маломасштабних несанкціонованих акцій і пікетів", - розповіла офіційний представник МВС.

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Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.