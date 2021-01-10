У Мінську почалися затримання на акціях протесту
Про це повідомляється в Telegram-каналі Списки Затриманих, передає Укрінформ.
Опубліковано імена перших трьох затриманих, яких було доставлено у Ленінське РУВС Мінська.
Крім білоруської столиці, де тривають акції в багатьох мікрорайонах і передмісті, протести також проходять у ряді білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно, Вітебську.
Напередодні в суботу подібні локальні акції протесту проходили також з самого ранку в Мінську, інших містах Білорусі. ЗМІ країни уточнюють, що таким чином активісти протестують весь останній місяць.
Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
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