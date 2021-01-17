Кабмін проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ

Кабінет Міністрів 18 січня проведе позачергове засідання щодо врегулювання питання ціни на газ для побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, відопвідний анонс оприлюднено на Урядовому порталі.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 17 січня заявив, що Кабмін планує ухвалити рішення, відповідно до якого газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Гранична межа ціни на газ почне діяти з 1 лютого 2021 року.

В Україні з 1 січня 2021 року зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр 12 січня заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.