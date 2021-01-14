Верховний суд не поновлював Семочка на посаді – Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України наголошує, що Верховний суд не поновив Сергія Семочка на посаді першого заступника голови СЗРУ.

Як передає Укрінформ, про це Служба зовнішньої розвідки заявила у Фейсбуці.

«Рішенням Верховного суду від 13 січня 2021 року позовну заяву громадянина Семочка С.О. задоволено частково: визнано протиправним і скасовано указ Президента України П. Порошенка від 12 квітня 2019 року №143/2019 року «Про звільнення Семочка С.О. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України» через порушення процедури підготовки указу», - зазначається в повідомленні.

Водночас Верховним судом відмовлено Семочку у задоволенні його позовних вимог про поновлення на посаді, підкреслили в СЗР.

У зазначеному судовому процесі Служба зовнішньої розвідки України виступала третьою особою, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, додали у відомстві.

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Як повідомлялося, 12 квітня 2019 року тодішній Президент Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка.

До цього, в жовтні 2018 року, у програмі журналістських розслідувань "Наші гроші" були оприлюднені дані, що Семочко має дороговартісну нерухомість, а його родичі - російське громадянство.

СБУ розпочала розслідування щодо Семочка у справі про державну зраду (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Своєю чергою Семочко оскаржив у Верховному суді указ Президента про своє звільнення.

Водночас у червні 2020 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду залишив без розгляду позов Семочка про поновлення на посаді. Семочко оскаржив його.

13 січня 2020 року Касаційний адміністративний суд ВС частково задовольнив позов Семочка і скасував указ Президента про його звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Тим часом Порошенку в 2020 році інкримінували перевищення повноважень при призначенні першого заступника голови СЗР Семочка в 2018 році.