Слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність більшості справ проти Порошенка

Керівник одного зі слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що його захотіли звільнити з відомства після того, як він звернув увагу керівництва на безперспективність більшості справ відносно експрезидента Петра Порошенка.

Про це він повідомив під час пресконференції у четвер, 9 липня, інформує кореспондент Укрінформу.

“У більшості проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, були проведені необхідні слідчі дії, і орієнтовно у січні-лютому я підійшов до керівництва ДБР. На той час це були Олександр Соколов і Олександр Бабіков, і доповів про те, що на мою думку і думку слідчих, потрібно приймати рішення про закриття кримінальних проваджень, оскільки перспектив у їх розслідуванні немає. Всі слідчі дії там виконані і ми повинні розслідувати кримінальне провадження у розумні строки. Однак я наштовхнувся на те, що керівництво ДБР сказало мені продовжувати розслідувати. З того часу на мене почався тиск і вони поставили мене перед фактом, що я повинен піти з ДБР”, - сказав слідчий.

Після того, як він відмовився звільнятися, у відділі кадрів повідомили, що його посаду будуть скорочувати, зазначив Корецький. Тому, як сказав слідчий, він вирішив вийти до преси і розповісти про цю ситуацію.

На думку слідчого, справа відносно Порошенка стосовно, зокрема, призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки не має судових перспектив, оскільки у ній не встановлено збитків.

Також Корецький вважає, що не мають перспектив провадження відносно Порошенка, яке стосується ухилення від сплати податків при купівлі-продажу телеканалу “Прямий”, справа щодо ймовірного недостовірного декларування Порошенком доходів у 2018 році, провадження стосовно укладення Мінських угод, провадження стосовно діяльності Липецької кондитерської фабрики, а також щодо можливих дій на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України.

Він зазначив, що за його наполяганням разом зі слідчими нещодавно ДБР закрило справи, які були порушені за нібито несвоєчасне призначення Порошенком суддів, за внесення подання на призначення прем’єра за відсутності коаліції у ВР, а також справу стосовно тиску на Окружний адмінсуд при скасуванні націоналізації Приватбанку.

“Ці провадження були закриті, тому що ми відстояли свою позицію”, - заявив Корецький.

Він також вважає, що після цієї заяви правоохоронні органи мають порушити за даним фактом кримінальну справу.

“З того, що я сказав, уже можна спокійно реєструвати кримінальне провадження відповідним органам. Чи СБУ, чи Нацполіції, чи Генпрокуратурі. Я чекаю реакції”, - зазначив Корецький.

Як повідомлялося, 8 липня слідчий ДБР Корецький дав інтерв’ю кільком ЗМІ, де заявив, зокрема, про тиск на нього в ДБР щодо справ проти Порошенка.

Водночас у ДБР назвали політично мотивованою заяву Корецького і заперечили тиск на нього.