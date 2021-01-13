СБУ підтвердила, що закрила справу про можливу держзраду Кучми та Єрмака

Закрито справу за фактом можливого здійснення державної зради екс-головою української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонідом Кучмою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Таку інформацію підтвердили кореспонднтові Укрінформу в пресцентрі СБУ.

"Кримінальне провадження закрито", - сказали в СБУ.

Як повідомлялось, про закриття СБУ кримінального провадження за фактом нібито вчинення Кучмою та Єрмаком державної зради, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат, який подав цей позов Володимир В’ятрович.

В’ятрович оприлюднив скани відповіді, наданої йому СБУ. У відповіді зокрема, зазначається, що "не отримано будь-яких фактичних даних щодо вчинення цими особами під час переговорів 11.03.2020 у Мінську злочину передбаченого 1 ст 111 КК України (держзрада- ред)".

Як повідомлялося, йдеться про зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року, на якій за участю, зокрема, Єрмака та Кучми, а також заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака сторони досягли домовленостей про створення Консультативної ради, до складу якої мали входити, зокрема, представники від ОРДЛО.