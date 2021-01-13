СБУ підтвердила, що закрила справу про можливу держзраду Кучми та Єрмака

СБУ підтвердила, що закрила справу про можливу держзраду Кучми та Єрмака

Укрінформ
Закрито справу за фактом можливого здійснення державної зради екс-головою української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонідом Кучмою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Таку інформацію підтвердили кореспонднтові Укрінформу в пресцентрі СБУ.

"Кримінальне провадження закрито", - сказали в СБУ.

Як повідомлялось, про закриття СБУ кримінального провадження за фактом нібито вчинення Кучмою та Єрмаком державної зради, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат, який подав цей позов Володимир В’ятрович.

В’ятрович оприлюднив скани відповіді, наданої йому СБУ. У відповіді зокрема, зазначається, що "не отримано будь-яких фактичних даних щодо вчинення цими особами під час переговорів 11.03.2020 у Мінську злочину передбаченого 1 ст 111 КК України (держзрада- ред)".

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Як повідомлялося, йдеться про зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року, на якій за участю, зокрема, Єрмака та Кучми, а також заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака сторони досягли домовленостей про створення Консультативної ради, до складу якої мали входити, зокрема, представники від ОРДЛО.

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