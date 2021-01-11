Кулеба прокоментував слова Земана, який порівняв штурм Капітолія з Майданом

Порівняння президентом Чехії Мілошем Земаном штурму американського Капітолія з українським Майданом є таким самим далеким від істини, як порівняння Земана з першим президентом Чехії, дисидентом Вацлавом Гавелом.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, Земан в інтерв'ю чеському ЗМІ 10 січня порівняв заворушення в американському Капітолії з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.