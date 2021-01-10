Британія запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України

Велика Британія підтримує незалежність і територіальну цілісність України та продовжить робити це надалі.

Про це заявили у британському посольстві в Україні з нагоди 29-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні виповнюється 29 років встановленню дипломатичних відносин між Великою Британією та Україною. Британія беззастережно підтримує незалежність і територіальну цілісність України та продовжить робити це у майбутньому”, - зазначили в посольстві.

Дипломати також нагадали, що минулого року Україна і Велика Британія підписали “історичну” Угоду про стратегічне партнерство. Зазначається, що угода відкриває нові можливості для поглиблення британсько-українських відносин та співробітництва.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.