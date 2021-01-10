Україна висловлює співчуття через катастрофу рейсу Sriwijaya SJ182

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі рейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Вражений трагічними повідомленнями про авіакатастрофу рейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії. Я глибоко співчуваю родинам жертв. У цей складний час Україна поруч з народом та урядом Індонезії”, - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами через чотири хвилини після вильоту зі столиці Індонезії.

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На борту авіалайнера рейсу SJ182 перебували 62 особи: 50 пасажирів, у тому числі 7 дітей, та 12 членів екіпажу.

Речник МЗС України Олег Ніколенко поінформував, що, за попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака.