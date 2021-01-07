Президент провів селекторну нараду щодо початку локдауну

У переддень запровадження в країні локдауну глава держави Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду.

Про це повідомляє Офіс Президента у Телеграмі.

Як зазначається, перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину Президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців, керівників силових відомств. Учасники заходу обговорили, які саме кроки здійснюватиме уряд, які обмеження і в який час діятимуть у країні.

Як повідомлялося, 9 грудня 2020 року уряд ухвалив постанову "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Серед іншого, документ передбачає в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на території України посилені карантинні заходи та визначає низку обмежень.

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Зокрема йдеться про заборону приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

5 січня Кабінет Міністрів дозволив продавати також побутову хімію і друковану пресу під час посилених карантинних обмежень.

4 січня 2021 року Американська торговельна палата закликала уряд переглянути умови локдауну з 8 по 24 січня, які передбачають заборону продажу низки товарів повсякденного вжитку. В Американській торговельній палаті вважають, що внаслідок такої заборони варто очікувати додаткових збитків для бізнесу і держави, а також значного невдоволення споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 січня лабораторно підтверджені 1 099 493 випадки COVID-19, із них за добу – 8 997.