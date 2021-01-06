КВУ назвав депутатів, які майже не голосували у 2020 році

Дев’ять народних депутатів пропустили понад 90% голосувань у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати аналізу Комітетом виборців України (КВУ) участі народних депутатів, парламентських фракцій та груп в голосуваннях Верховної Ради за підсумками 2020 року, які організація оприлюднила на сторінці у Фейсбуці.

За даними КВУ, найнижчий показник голосувань серед всіх народних депутатів за підсумками року у народного депутата Вадима Столара («Опозиційна платформа – За життя»), який взяв участь лише у трохи більше, ніж 1% голосувань (сукупно натиснув кнопку «за», «проти», «утримався» 80 разів).

Схожі показники в нардепа Степана Івахіва (група «За майбутнє»), який взяв участь в 2% голосувань. Не часто визначалися також нардепи Олександр Дубінський («Слуга Народу») та Вадим Рабінович (ОПЗЖ), які взяли участь в 5% голосувань. Народний депутат Олександр Герега («За майбутнє») взяв участь в 7% голосувань, Ігор Палиця («За майбутнє») – 8%, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%, Андрій Деркач (позафракційний) – 9%, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

Найчастіше голосували депутати «Слуги Народу» та «Європейської солідарності». В середньому депутати «Слуги Народу» взяли участь в 84% голосувань Ради за рік, ЄС – 78%.

Дещо нижчі показники в депутатів «Голосу» – 74% та групи «Довіра» – 71%. Депутати ВО «Батьківщина» в середньому взяли участь в 63% голосувань.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати «Опозиційної платформи – За життя» та групи «За майбутнє». Депутати ОПЗЖ в середньому взяли участь лише в 54% голосувань Ради за рік, «За майбутнє» – 52%.

За перший рік роботи парламенту (29 серпня 2019 - 29 серпня 2020 року), за даними КВУ, 8 народних депутатів пропустили 90% засідань.

Антилідером серед депутатів за кількістю пропущених голосувань у перший рік роботи Верховної Ради став Вадим Столар (член фракції «Опозиційна платформа - За життя»). Політик взяв участь лише в 4% голосувань ВР.

Серед антилідерів також Степан Івахів із депутатської групи «Партія «За майбутнє», який взяв участь в 7% голосувань ВР.

На третьому місці Вадим Рабінович (співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя») із показником 8% голосувань.

Також у списку депутатів, які майже не голосували, Ігор Палиця («Партія «За майбутнє») – 9% голосувань, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9%, Олександр Дубінський («Слуга Народу») – 10,2%, Олександр Герега – 10,4%, Андрій Деркач (позафракційний) – 10,7%.