Зеленський отримав понад 4 мільйони роялті від «Кварталу-95»

Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року отримав від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця" роялті на загальну суму 4 589 832 грн.

Як передає Укрінформ, про такі зміни у майновому стані глава держави повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції 4 січня.

Зокрема, 30 грудня 2020 року ТОВ "Квартал 95" перерахувало Зеленському роялті на суму 4 354 832 грн, а ТОВ "Кіностолиця" - 235 000 грн.

Як повідомлялося, роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або надання права на користування будь-яким авторським і суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).