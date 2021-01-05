Зеленський привітав Штайнмаєра з 65-річчям
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав Федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра з днем народження і подякував за підтримку України.
Як передає Укрінформ, привітання німецькому колезі глава держави оприлюднив у Твіттері.
"Щиро вітаю пана Федерального президента Штайнмаєра! Бажаю міцного здоров’я та успіху, процвітання та миру німецькому народові. Україна цінує підтримку Німеччини в досягненні миру на Донбасі, впровадженні реформ та протидії COVID-19", - написав Зеленський.
Франк-Вальтер Штайнмаєр (нар. 5 січня 1956 р., Детмольд, Північний Рейн-Вестфалія, ФРН) — німецький політик та державний діяч, 12-й Федеральний президент Німеччини (з 2017 р.).
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