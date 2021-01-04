Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, що постраждала через землетрус
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.
Раніше Володимир Зеленський висловив співчуття хорватському народу у зв'язку із землетрусом, внаслідок якого загинули люди.
Як повідомлялося, потужний землетрус магнітудою 6,3 стався у Хорватії 29 грудня. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 постраждали.
Загалом підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів.