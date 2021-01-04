Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, що постраждала через землетрус

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Раніше Володимир Зеленський висловив співчуття хорватському народу у зв'язку із землетрусом, внаслідок якого загинули люди.

Як повідомлялося, потужний землетрус магнітудою 6,3 стався у Хорватії 29 грудня. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 постраждали.

Загалом підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів.