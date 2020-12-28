У Хорватії стався потужний землетрус
Як передає Укрінформ, про це повідомляє хорватське видання Večernji list.
Поштовхи зафіксували о 6:28. Епіцентр землетрусу – поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.
Зазначається, що багато місцевих жителів у страху повибігали з квартир та будинків.
Землетрус у Хорватії / Фото: Edina Zuko/PIXSELL/Čitatelj
Окрім міст Сісак та Петриня, де поштовхи були найсильнішими, землетрус відчули й мешканці хорватської столиці – Загреба.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Дещо пізніше – о 7:50 в тому ж районі зафіксували ще один трохи слабший землетрус магнітудою в 4,9.
Як повідомлялося, 22 березня 2020 року землетрус силою в 5,3 бала завдав великої шкоди Загребу. Внаслідок стихії багато будівель в історичному центрі столиці Хорватії зазнали серйозних пошкоджень, а руйнувань зазнала й одна з двох веж старовинного Загребського собору.