У Хорватії стався потужний землетрус

Зранку в понеділок, 28 грудня, в центральній часині Хорватії стався потужний землетрус силою в 5,2 бала, повідомляється про пошкодження будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє хорватське видання Večernji list.

Поштовхи зафіксували о 6:28. Епіцентр землетрусу – поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

Зазначається, що багато місцевих жителів у страху повибігали з квартир та будинків.

Землетрус у Хорватії / Фото: Edina Zuko/PIXSELL/Čitatelj

Окрім міст Сісак та Петриня, де поштовхи були найсильнішими, землетрус відчули й мешканці хорватської столиці – Загреба.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Дещо пізніше – о 7:50 в тому ж районі зафіксували ще один трохи слабший землетрус магнітудою в 4,9.

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Як повідомлялося, 22 березня 2020 року землетрус силою в 5,3 бала завдав великої шкоди Загребу. Внаслідок стихії багато будівель в історичному центрі столиці Хорватії зазнали серйозних пошкоджень, а руйнувань зазнала й одна з двох веж старовинного Загребського собору.