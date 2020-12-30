Зеленський подав до Ради законопроєкт про приєднання до конвенції про іноземне законодавство
Як передає Укрінформ із посиланням на офіційний вебпортал Верховної Ради, законопроєкт зареєстровано у парламенті 30 грудня за реєстр. № 0087.
Зазначається, що ініціатором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський. Головним для розгляду проєкту визначено Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Текст проєкту та пояснювальна записка до нього наразі на сайті ВР відсутні.
Як зазначається у Плані законопроєктних робіт Верховної Ради на 2020 рік, проєкт Закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження іноземного законодавства та інформацію щодо нього розроблено у зв'язку з необхідністю врегулювання міжнародно-правового співробітництва з питань підтвердження іноземного законодавства та інформації щодо нього з державами - учасницями Конвенції.
Фото: Офіс Президента