Зеленський подав до Ради законопроєкт про приєднання до конвенції про іноземне законодавство

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства.

Як передає Укрінформ із посиланням на офіційний вебпортал Верховної Ради, законопроєкт зареєстровано у парламенті 30 грудня за реєстр. № 0087.

Зазначається, що ініціатором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський. Головним для розгляду проєкту визначено Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Текст проєкту та пояснювальна записка до нього наразі на сайті ВР відсутні.

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Як зазначається у Плані законопроєктних робіт Верховної Ради на 2020 рік, проєкт Закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження іноземного законодавства та інформацію щодо нього розроблено у зв'язку з необхідністю врегулювання міжнародно-правового співробітництва з питань підтвердження іноземного законодавства та інформації щодо нього з державами - учасницями Конвенції.

Фото: Офіс Президента