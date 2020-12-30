МЗС веде перемовини зі США щодо поїздки Зеленського на інавгурацію Байдена

Міністерство закордонних справ працює над організацією поїздки Президента Володимира Зеленського на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Йдеться про визначення формату відповідних заходів. Усе залежить від того, яким чином у непростій епідемічній ситуації американська влада визначиться з форматом інавгурації. Безумовно, якщо ситуація дозволить, ми працюємо над тим, щоб контакти керівництва Української держави та нової американської адміністрації відбулися якомога швидше», - сказав Єнін.

За його словами, ведеться робота над тим, щоб якомога швидше відбулися повноформатні контакти керівництва двох держав, але певним чином це «стримує епідемічна ситуація, існують певні бюрократичні процедури, які мають бути належним чином завершені».

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«Ті сигнали, які ми отримуємо, свідчать, що Україна буде одним із пріоритетів США, і це, на нашу думку, значною мірою сприятиме прискоренню початку предметних контактів з новою адміністрацією», - зауважив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація нового президента США Джо Байдена запланована на 20 січня 2021 року у Вашингтоні. Однак кількість гостей на ній буде обмежена через пандемію.