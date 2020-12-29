Закон про особливий статус Донбасу набув чинності

Закон, яким до 31 грудня 2021 року продовжено дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» відсьогодні набув чинності.

Як передає Укрінформ, відповідний закон опублікований в газеті “Голос України”.

“Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування”, - ідеться в документі.

Документ продовжує на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Він спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 - до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 - до 31 грудня 2020 року.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

15 грудня 2020 року Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Закон підтримали 304 народні депутати.

24 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.