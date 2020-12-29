Розвиток високих технологій: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 грудня «Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України».

Відповідний указ № 589/2020 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з рішенням РНБО утворено Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.

Секретар РНБО повинен у місячний строк подати на затвердження Президентові проєкт положення про Міжвідомчу комісію.

Зазначається, що рішення про створення Міжвідомчої комісії ухвалено "з метою удосконалення взаємовідносин суб’єктів економічної діяльності у сфері високих технологій, зокрема в підготовці кадрів, проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень та у виробництві і реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку".

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