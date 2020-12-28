Апеляцію на заочний арешт Януковича розгляне новий склад суду

Київський апеляційний суд переніс на 28 січня розгляд скарги захисту колишнього президента Віктора Януковича на запобіжний захід у вигляді заочного арешту у справі про узурпацію влади.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Прокурор заявив відвід одному із членів колегії суддів, і його (відвід – ред.) було задоволено. Тому наступне засідання буде 28 січня о 16:00, і там буде новий склад (суду – ред.)», - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, 4 травня Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва (Майдан Незалежності і прилеглі вулиці) щодо мітингувальників.