Рішення про 1,4 мільярда на закупівлю вакцин погодив комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив перерозподіл видатків "антиковідного" Фонду, додатково спрямувавши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова бюджетного комітету Юрій Арістов у Фейсбуці.

"Сьогодні під час засідання в онлайн-режимі Бюджетний комітет погодив перерозподіл видатків Фонду COVID-19, яким на закупівлю вакцин додатково спрямовано 1,38 млрд грн. Важливо, що ці гроші є «перехідними», тобто можуть витрачатися і в цьому, і в наступному році", - поінформував Арістов.

Депутат нагадав, що в держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн. За словами Арістова, вочевидь, ця сума є недостатньою, тому невідкладно розпочато роботу щодо збільшення розміру цих критично важливих для країни видатків.

"Думаю, що Верховна Рада ще неодноразово повертатиметься до цієї проблеми, щоб громадяни України отримали вакцину вчасно та в необхідних обсягах. Сьогоднішнє рішення Комітету є одним із кроків, спрямованих на реалізацію цього складного завдання", - зазначив голова комітету.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 грудня в Україні лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки COVID-19, з них за добу – 11 490. За минулу добу померли 223 пацієнти, одужали – 15 775.