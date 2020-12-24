Разумков розповів, коли Рада візьметься за законопроєкт про регламент діяльності КСУ
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".
"Проєкт закону вже внесений в парламент. Я сподіваюся, що як тільки ми повернемося з режиму, в якому знаходиться держава, локдауну після нового року, то ми зможемо його розглянути. Подивимося, сподіваюся, що буде підтримка і в залі", - сказав спікер, коментуючи врегулювання на регламентному рівні питання подальшої діяльності і ефективності Конституційного Суду.
Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4533 "Про конституційну процедуру".
Як розповіла на пресконференції заступник керівника робочої групи з врегулювання конституційної кризи, представниця ВР у КСУ Ольга Совгиря, цей законопроєкт є "своєрідним кодексом конституційного судочинства". Він, зокрема, передбачає, що Конституційний Суд має ухвалювати рішення двома третинами від свого складу - це 12 суддів. На сьогодні рішення можуть ухвалювати 10 суддів.
Окрім цього, законопроєкт передбачає, що КС розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що забезпечить прозорість ухвалення рішень.
У документі також передбачається, що на формування порядку денного Конституційного Суду може впливати не лише голова суду, а й самі судді, а розподіл справ між суддями КС має відбуватися автоматизовано.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.
Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.
У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.
Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.
Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.
Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".
Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.
15 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти №4470 та №4471, який має на меті відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.