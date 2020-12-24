Разумков розповів, коли Рада візьметься за законопроєкт про регламент діяльності КСУ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент розгляне законопроєкт щодо діяльності Конституційного Суду відразу після закінчення посиленого карантину, який триватиме з 8 по 24 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Проєкт закону вже внесений в парламент. Я сподіваюся, що як тільки ми повернемося з режиму, в якому знаходиться держава, локдауну після нового року, то ми зможемо його розглянути. Подивимося, сподіваюся, що буде підтримка і в залі", - сказав спікер, коментуючи врегулювання на регламентному рівні питання подальшої діяльності і ефективності Конституційного Суду.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4533 "Про конституційну процедуру".

Як розповіла на пресконференції заступник керівника робочої групи з врегулювання конституційної кризи, представниця ВР у КСУ Ольга Совгиря, цей законопроєкт є "своєрідним кодексом конституційного судочинства". Він, зокрема, передбачає, що Конституційний Суд має ухвалювати рішення двома третинами від свого складу - це 12 суддів. На сьогодні рішення можуть ухвалювати 10 суддів.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що КС розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що забезпечить прозорість ухвалення рішень.

У документі також передбачається, що на формування порядку денного Конституційного Суду може впливати не лише голова суду, а й самі судді, а розподіл справ між суддями КС має відбуватися автоматизовано.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.

15 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти №4470 та №4471, який має на меті відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.